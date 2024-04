Ve dnech 28.3. – 2.4.2024 se Okřešánek zúčastnil mezinárodního velikonočního festivalu v belgickém městě Leuven. V letošním roce se jednalo již o 47. ročník s účastí tří belgických místních souborů a čtyř zahraničních souborů. Měli jsme možnost tančit společně se soubory z Belgie, Estonska, Španělska a Německa. Organizace festivalu byla naprosto skvělá, vše bylo dokonale naplánované.

Okřešánek na mezinárodním festivalu v Belgii. | Foto: Ilona Mikešová, Okřešánek

Do Belgie vyrazil náš soubor již ve středu 27.3. večer z důvodu návštěvy romantického historického města Bruggy, zvaného „Benátkami severu“. Téměř celou cestu autobusem bylo nebe uplakané, s naším příjezdem do Brugg však vylezlo slunce a svítilo nám po celou dobu. Procházka místními ulicemi a plavba kanálem splnila naše očekávání a mohli jsme se vydat na místo festivalu, kde nás očekávali organizátoři a naši průvodci. Někteří členové souboru byli rozebraní do rodin, ostatní byli ubytovaní v hostelu.

Samotný festival byl rozdělen do několika fází – v pátek proběhl festival ve sportovní hale Rijschool pro samotné účastníky, zainteresované belgické rodiny a přátele místních souborů. V sobotu byl zorganizován průvod městem, kdy se cestou hrálo a zpívalo v přeplněných ulicích, dále se tančilo na několika místech Leuvenu, nejdůležitější část proběhla na hlavním náměstí před krásnou historickou radnicí. Průvod bohužel sluníčko nedoprovázelo a při našem vystoupení se spustil celkem prudký pětiminutový déšť. Nás to ale neodradilo a o to s větší chutí jsme předvedli své vystoupení. Ani diváky tento déšť neodradil a odměnili nás bohatým potleskem. Po všech vystoupeních nastala každoroční velikonoční tradice, kdy několik radních města hází čokoládová velikonoční vejce mezi všechny zúčastněné. I nám se podařilo pár vajíček zachytit a ochutnat tak výbornou belgickou čokoládu. Potom následovalo oficiální přijetí na radnici. V neděli se všechny soubory zúčastnily slavnostní velikonoční mše, kde měl každý soubor svoje slovo v podobě přímluv a dále zazpíval jednu píseň. Volné odpoledne jsme využili na výlet do hlavního města do Bruselu. Bohužel nás doprovázel déšť střídavě se sluncem, ale to už prostě k Belgii patří. Měli jsme možnost vidět Atomium, historické náměstí, výrobnu belgické čokolády a čůrajícího chlapečka. Víc jsme nestihli, jelikož na nás čekaly ve večerních hodinách stmelovací večírky společně s belgickými rodinami. Do každé skupiny o velikosti asi 35 osob byli zařazeni Belgičané, Němci, Estonci, Španělé a Češi. Zpívalo se, hodovalo se, tančilo se, družilo se. Členové Okřešánku to pořádně na všech místech s českými lidovými písničkami rozjeli. V pondělí proběhl ve sportovní hale Rijschool závěrečný festival pro veřejnost s účastí belgické televize. Velký zájem zaznamenal jeden z našich hudebních nástrojů – vozembouch, který není v Belgii vůbec známý. Dokonce byl pozván na jeviště i samostatně, aby se předvedl místním divákům.

Náš pobyt byl zpestřen ještě společnými velikonočními hrami, kde šlo opět o navázání vztahů mezi jednotlivými zeměmi. Dva večery probíhaly formou tanečních workshopů, kdy učily jednotlivé soubory jednoduché tance všechny ostatní. Belgická tradiční polonéza pak byla vrcholem společného večera, jelikož ji tančili všichni účastníci festivalu. To je vlastně hlavní myšlenka tohoto festivalu. Cílem je spojit různé země, navázat nová přátelství. Organizátoři se snaží pozvat každý rok jiné země a ukázat tak odlišnost jejich kultur, tradic a zvyků.

Okřešánek výborně reprezentoval městys Okříšky, folklórní region Podhorácko i celou Českou republiku. Okřešánek bude na tento povedený festival dlouho vzpomínat.

Ilona Mikešová, vedoucí souboru Okřešánek