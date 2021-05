Distanční výuka trvá už více než rok. Učitelé i žáci se této nové skutečnosti zdárně přizpůsobili. Pedagogům se zvýšila IT gramotnost, všichni hledáme a v hodinách využíváme moderní aplikace, vymýšlíme projekty, kvízy, únikové hry… snažíme se výuku maximálně oživit.

Offline a outdoor | Foto: Studenti Gymnázia Třebíč

Přesto může distanční vzdělávání pro svoji virtuální povahu působit odtažitě a stereotypně. Zmáčknout on – připojit se – odpojit – přečíst plán – dát like – otevřít zadání – vypracovat – vyplnit – uložit – ofotit – sdílet – odevzdat – omluvit – opravit – off. Takovýchto robotických úkonů studenti provedou denně stovky, vždy je jim při tom věrným přítelem blikající obrazovka.