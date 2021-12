„Program letos nese poněkud nezvyklý až možná punkový název ,Výběr z hroznů, aneb nadrobený kafe‘. Je to proto, že k tomuto polojubilejnímu koncertu jsem vybral skladby, které jsem během posledních tří desetiletí nejraději na varhany v bazilice hrál. To je ten výběr z hroznů. A druhá část názvu trochu souvisí s mým dětstvím, kdy nám babička k snídani dělala meltu a do ní nalámala kousky chleba. Říkali jsme tomu nadrobený kafe a nejvíc mě bavilo vybírat lžící teplé, sladké a mokré kousky. Dodneška si pamatuji tu chuť. Stejně jsem při přípravě programu koncertu lovil to nejchutnější z množství skladeb, které mě na těchto varhanách nejvíce baví. Snad budou chutnat i posluchačům“, říká k programu koncertu Marek Buš.