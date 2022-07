Prohlídka vás zavede do dob, kdy automobily dělaly své první krůčky, do časů ohromných karoserií i do éry rychlých sportovních aut. Pozve vás na cestu časem a představí ohromný skok, který toto odvětví za posledních sto let udělalo. Při poznávání poutavé historie veteránů si můžete odpočinout i u lahodné kávy, nakoupit v obchodě se suvenýry a modely autíček nebo své nejmenší pobavit v dětském koutku.

Muzeum veteránů v Nové Bystřici má otevřeno denně, a to od deseti do sedmnácti hodin. Podrobnější informace o něm naleznete na www.muzeumveteranu.cz.

Destinační management Česká Kanada