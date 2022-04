Obyčejné květiny se proměnily v kouzelné krásky. Podívejte se

Čtenář reportér Čtenář

Na první pohled jsou to obyčejné květiny z našich zahrádek. Na ten druhý pak kouzelné krásky ze snové říše, které se chlubí svými nádhernými barvami a tvary. Jde jen o to, jak se na ně kdo podívá. Jejich nevšední stránku nám ukázal Jan Šafránek, podívejte se do fotogalerie. Děkujeme autorovi za možnost zveřejnění.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Květiny ve všech svých podobách | Foto: Jan Šafránek