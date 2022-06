Vyrážíme tedy v pátek v podvečer směr Chotěboř, kde máme první spot na kempování přes službu bezkempu.cz. Místo se jmenuje Plácek u rybníka, tak si vzhledem ke skoro tropickým teplotám balíme i plavky. Po příjezdu na místo zjišťujeme, že rybník je kompletně vypuštěný. Nevadí, zachraňuje to krásné posezení a ohniště s grilem, který je nám plně k dispozici. Následně usedáme a plánujeme společně výlety na další dny.

Probouzíme se a je krásné prosluněné ráno. Posnídáme a ještě chvíli vyčkáváme na místě. Následně razíme směr Třemošnice, kde je zrekonstruovaná bývalá vápenka. Procházíme muzeum, které nám přibližuje historii těžby zde v okolí. Pak jdeme do muzea zemědělských strojů. Naším dalším cílem je krásná zřícenina hradu Lichnice, kde navštěvujeme vyhlídku a také nedaleké místo zvané Dívčí kámen, ke kterému se pojí zajímavé historky.

Bohužel nás předčasně opouští jeden lenoch, ale my ostatní pokračujeme dál. Naším dalším cílem je Naučná stezka okolo Prachovického lomu. Po příjezdu na místo vidíme opravdu obrovský lom a vyrážíme po vyznačené trase, jenže asi v půlce nás přepadne déšť, a tak se vracíme zpátky do aut s tím, že pojedeme na další kempovací spot. Cestou nás chytne neskutečná průtrž mračen a my musíme zastavit. Zastavujeme na benzince, kde je skupina motorkářských punkáčů na historických strojích. Pokecáme a oni jsou zvědaví na naši vestavbu v autě, takže jim vše ukazuji a vysvětluji.

Po dojetí do cíle poblíž Veselého kopce zjišťujeme, že jsme opět na pěkném místě s ohništěm, posezení a dokonce pergola. Čeká nás večeře a pěkný večer, a pak jdeme spát.

Poslední den máme v plánu velice zajímavé místo, a to Dům oběšených panenek ve Rváčově. Místo hodně nevšední, a tak trochu strašidelné. Ještě navíc když se bavíme s majitelem, který drží v ruce obrovský orezlý kalač.

Pokračujeme do Nasavrk na Keltskou stezku Železnými horami, která má nějakých deset kilometrů a je to opravdu super výlet. Jdete přes Kaštanku, krásnými lesy, úžasnou krajinou, kolem malého vodopádu až k rozhledně Boiika a následně zpátky do Nasavrk.

Cestu zakončujeme v restauraci v Trhové Kamenici, kde jsme si pochutnali a těšíme se na další výlet!

