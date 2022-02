Před víkendem pro vás máme tip na výlet, který se dá bez problému absolvovat i s menšími dětmi. Byli jste již v Úsobí? Kdo ne, měl by chvátat! Do Hromnic je ještě na místním zámku k vidění krásný vyřezávaný betlém. O víkendu je otevřeno od deseti do půl dvanácté a od čtrnácti do devatenácti hodin.