O pohár kapky krve. Vojáci z náměšťské základny pomáhali darováním krve

Vojáci a občanští zaměstnanci z vrtulníkové základny se mohli od března loňského roku zapojit do roční soutěže vyhlášené Vojenskou zdravotní pojišťovnou s názvem „O pohár kapky krve“ mezi vojenskými útvary a zařízeními resortu MO Jihomoravského kraje a kraje Vysočina v počtu dárců a uskutečněných odběrů. Proto každý voják z povolání, voják aktivní zálohy nebo občanský zaměstnanec, který v termínu trvání soutěže absolvoval bezplatný odběr krve a chtěl se do soutěže zapojit, mohl svůj odběr zaevidovat do celkového počtu odběrů za daný vojenský útvar nebo zařízení.

Ocenění ze soutěže O pohár kapky krve. | Foto: 22. základna vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou

„Cílem je podpořit dárcovství krve, které má vysokou společenskou důležitost. Chtěli jsme touto soutěží namotivovat nejen pravidelné dárce, ale i takzvané prvodárce. A to se nám povedlo." Zhodnotil akci ředitel pobočky VOZP Brno pan Daniel Ustohal. Také mezi příslušníky vrtulníkové základny se prvodárci, kteří se do soutěže zapojili, našli. Mezi oceněnými byl rtn. Bronislav Šlichta, který během roku daroval krev celkem čtyřikrát. Mezi pravidelnými dárci krve s nejvyšším počtem bezplatných odběrů pak byli npor. Antonín Šrámek se 136 odběry, rtn. Stanislav Bačák se 100 odběry a občanský zaměstnanec Robert Rudnický s 92 odběry krve. Všichni ocenění obdrželi z rukou Daniela Ustohala hodnotný dárkový balíček. „Jsem rád, že jste svou ochotou věnovat kousek sebe mohli přispět k záchraně lidského života", poděkoval příslušníkům velitel základny generál Straka.