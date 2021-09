Pro Základní uměleckou školu Třebíč, ale i pro město a okolí je to velká událost. „Pořídit nový klavír z rozpočtu školy v současných cenových relacích není možné, proto jsme velmi vděční Nadaci Karla Komárka Family Foundation za tuto příležitost“, uvedla Eva Vaňková, ředitelka ZUŠ Třebíč. Celková pořizovací cena klavíru je 859 000 korun, polovinu ceny darovala Nadace a polovinu dofinancovalo Město Třebíč. „Dárci si prostřednictvím Nadace vytipovali několik ZUŠ a ta naše nakonec ve výběru uspěla,“ usmívá se ředitelka. „V budoucnu bychom rádi dva klavíry využili nejen pro výuku a prezentaci žáků ZUŠ, ale i pro nový nadregionální projekt. Jsme moc rádi, že díky Nadaci a Městu Třebíč získáváme stálou možnost hry na dva kvalitní klavíry (nové křídlo Petrof a stávající křídlo Steinway) v reprezentativním koncertním prostoru“, uvedla dále Vaňková.

Díky Nadaci Karel Komárek Family Foundation a jeho výzvě Piana do škol získala Základní umělecká škola Třebíč nové křídlo Petrof. To bude díky vstřícnosti Městského kulturního střediska Třebíč umístěno ve foyer divadla Pasáž a pro koncertní činnost jej budou moci vedle Základní umělecké školy, na základě dohody, využívat i jiné subjekty.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.