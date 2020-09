Nevíte, co s volným časem svých dětí? Přijďte na náborový den Na Hvězdě

Čtenář reportér





Spoustu zábavy, kvalitní přípravu, nejlepší turnaje, moderní zázemí… Na to vše láká nové příznivce baseballový klub Třebíč Nuclears. Pro děti už od čtyř let je určen náborový den Na Hvězdě, který se koná vždy začátkem září. Letos proběhne v pondělí 7. září 2020 od 17 do 19 hodin zájemci si budou moci zasoutěžit v hodu do dálky, na ploše extraligového stadionu si vyzkouší různé baseballové dovednosti a k dispozici jim budou zdarma skákací trampolíny.

Náborový den baseballového klubu Nuclears Na Hvězdě v Třebíči | Foto: Robert Vávra