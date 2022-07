Nechcete se nudit doma, když je škaredě? Vyrazte do světa her a stavebnic

Máme tu skvělý tip pro vás. Nevíte, co dělat s dětmi o prázdninách, když je venku škaredě? Je to Festival IQ Play, který najdete až do 31. srpna v Tanečním sále ve Světlé nad Sázavou. Otevřeno mají denně od devíti do sedmnácti hodin. Zabaví se tam velcí i malí milovníci her, stavebnic a hraček.

Festival IQ Play | Foto: se souhlasem KyTICe Světlá nad Sázavou