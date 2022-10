Do Jindřichova Hradce jsme přijeli po deváté hodině a z parkoviště jsme se procházkou vypravili ke státnímu zámku Jindřichův Hradec. Tam nás čekala milá průvodkyně, která nás svým výkladem provedla výběrovým okruhem, který začínal v černé kuchyni a končil v Rondelu. Během prohlídkové trasy jsme si mohli všimnout několika rekvizit z nedávno natočené pohádky Tajemství staré bambitky 2. Po skončení prohlídky jsme se rozdělili do dvou skupin. První skupina se vydala na exkurzi do rodinné likérky Hill’s, kde nás kromě výkladu čekala degustace likérů mnoha chutí a barev. Druhá skupina šla na oběd a po skončení exkurze se skupiny vyměnily.