Návštěva v Rajhradě. V hospici zaujala budoucí ošetřovatele i kniha živých

Jsou exkurze, které se vryjí do paměti o něco víc. „Tahle mezi ně bezesporu patří,“ shodli se účastníci návštěvy Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě na Brněnsku. V úterý 3. května tam vyjely učitelky spolu s žáky oboru Ošetřovatel ze Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice. Naskytla se jim možnost nahlédnout do prostor, kde nevyléčitelně nemocní klienti odcházejí z tohoto světa, aniž by byli sami a trpěli.

Budoucí ošetřovatelé ze SŠŘS Moravské Budějovice navštívili hospic sv. Josefa v Rajhradě na Brněnsku | Foto: se souhlasem SŠŘS Moravské Budějovice