Rodáci rodákům. Takové heslo zvolili občané obce Ratibořice, místní části Jaroměřic nad Rokytnou, pro setkání, které se uskutečnilo v sobotu 20. května odpoledne. Nápad uspořádat setkání rodáků vznikl asi před 15 lety, ale zatím se neuskutečnil, až letošního slunečného květnového dne. Podívejte se.

Setkání rodáků v Ratibořicích u Jaroměřic nad Rokytnou. | Foto: Zbyněk Hobza

Samotná myšlenka byla, aby ti rodáci, co už nějakou dobu nežijí na území Ratibořic, udělali společně s dalšími místními občany něco pro ty, co kolem vesnice neustále něco dělají a udržují ji "živou". A dále především pro ty rodáky, kteří v Ratibořicích už desítky let nežijí a ztratili spojení se svým rodným domovem. Co je na tomto projektu vlastně velmi naplňující je už jen to, jak se lidé z vesnice zapojují a tato "staronová“ tradice tak vzniká společným úsilím.

Program začal ve 12 hodin mší v místní kapli sv. Cyrila a Metoděje, kterou celebroval jaroměřický farář Tomáš Holcner. Poté se účastnici setkání odebrali do kulturního domu, kde na ně čekal smažený řízek se salátem. Ve dvě hodiny zahájil program starosta ratibořických hasičů Jiří Papoušek a organizátorka setkání Marcela Jeřábková.

Sál se naplnil rodáky, jejich rodinnými příslušníky a místními občany. Všichni společně si zazpívali novou ratibořickou hymnu. Poté malé děti ukázaly, co se se svými maminkami naučily a sklidily za to velký potlesk. Po celé sobotní odpoledne se bylo na co dívat, poslouchat hudební skupiny, které se střídaly, sledovat folklorní tance a besedovat a vzpomínat s dávnými spolužáky a kamarády s dětství a mládí. Devadesátka rodáků bude mít na co vzpomínat.

O občerstvení se postarali občané obce svépomocí a bylo ho mnoho a mnoho. Akci pořádal spolek Za kulturu za přispění dalších organizací. Všichni se již těší na příští setkání.

Zbyněk Hobza