Největší akcí bude jednadvacátý ročník oživeného zámku. Více než stovka kostýmovaných účinkujících vás zavede do Anglie do doby Shakespeara, královny Alžběty a dalších osobností. Podtitul akce „Tak, jako ve staré Anglii“ nás převede mezi piráty, spisovatele a anglické filozofy. Hostem na akci bude ovšem i Jan Ámos Komenský nebo Božena Němcová.

Scénky s notnou dávkou nadhledu, mystifikace a humoru chystají dobrovolníci z Náměště i další spřátelené duše z celé země. Přijďte se podívat na zámek tak, jak jej běžně nevidíte. Prohlídky se uskuteční po oba dny od devíti do pěti hodin.

Vzhledem k nejnovějšímu opatření ministerstva zdravotnictví o povinném nošení roušek v uzavřených prostorách se odehraje většina scének Oživeného zámku 2020 mimo uzavřené vnitřních prostor zámku na čerstvém vzduchu na obou nádvořích, na terase zámku a v zámeckém parku. Návštěvníci a účinkující budou muset mít nasazenou roušku pouze v jedné třetině netradiční prohlídky.

Kavárna Pohodička pořádá pro stacionář Domov bez zámku charitativní koncert. Vystoupí na něm Petr Bende, který tuto organizaci dlouhodobě podporuje, spolu s cimbálovou muzikou Gromba. Přijďte si zazpívat hity jako Tráva, Anděl perutí mách nebo Nad horů svítá, a to do parku před Kavárničku, hned vedle hrobky Haugwitzů v sobotu 12. září od sedmi hodin večer.

Do hrobky, starého špitálku, do kostela sv. Jana Křtitele a do Staré radnici vás zveme v rámci Dnů evropského dědictví v sobotu i v neděli od devíti do pěti hodin. Na Staré radnici si můžete prohlédnout výstavu historických kostýmů s názvem Móda z doby Rudolfa II.

Bohatý kulturní víkend v Náměšti můžete završit návštěvou koncertu Tria Lumae ve Špitálku. Tři flétnistky nabídnou široký repertoár od šestnáctého století až do současnosti. Soubor vede náměšťská rodačka a absolventka místní ZUŠ Magdaléna Klímová. První tóny zazní v neděli 13. září od čtyř hodin.

Přijďte se podívat a kochat o víkendu do Náměště!

LUDĚK STRAŠÁK, MKS Náměšť nad Oslavou