Nadace Via ocenila Srdcaře a Hrdiny. Pomáhají spojovat rozdělenou společnost

Nadace Via letos už po třiadvacáté udělila Cenu Via Bona těm, kteří pomáhají druhým. V rámci tématu (Ne)rozdělená společnost ocenila příběhy těch, kteří svými aktivitami přispívají k zahlazování příkopů mezi lidmi. Slavnostní večer spojený s představením finalistů a předáváním cen proběhl formou online streamu. Ocenění spojené s grantem ve výši 20 tisíc korun na další činnost bylo uděleno všem pěti finalistům a finalistkám v kategorii Srdcař. Čestným uznáním v kategorii Hrdinové za časů krize Nadace Via ocenila tři příběhy lidí, kteří svými projekty napomohli lépe zvládnout krizi spojenou s epidemií koronaviru.

Nadace Via letos už po třiadvacáté udělila Cenu Via Bona těm, kteří pomáhají druhým | Foto: Archiv Madace Via