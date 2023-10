První říjnová neděle patřila v Jaroměřicích nad Rokytnou drakiádě. U zahrádkářské kolonie u Stodoly se sešla více než stovka lidí a do vzduchu vzlétlo 58 draků. Uskutečnil se už pátý ročník této akce, kterou uspořádalo městské kulturní středisko. Nejvýše pak vylétl drak Mirka Brabence, byl až tři sta metrů vysoko a létal nejdéle.

Téměř šedesátka draků létala první říjnovou neděli nad zahrádkářskou kolonií v Jaroměřicích nad Rokytnou. | Foto: Zbyněk Hobza

Drak Šimona Čecha byl ručně vyrobený jeho dědečkem, měl nejdelší a nejhezčí ocas a létal ve výšce zhruba 190 metrů. U země nebyl tak silný vítr, aby draky vyzvedl hned do vzduchu, tak se někteří drakoletci se svými draky dost naběhali, aby je dostali do patřičné výšky, kde foukal silnější a stabilnější vítr. Někteří draci skončili ve větvích stromů a někteří zamotáni do drátů elektrického vedení, to tak občas bývá. Vše dobře dopadlo a draci se dostali do rukou svých majitelů. Počasí se také v nedělním odpoledni vydařilo. Po skončení létání dostaly přítomné děti odměnu z rukou pracovnic Městského kulturního střediska Lucie Vespalcové a Veroniky Zlatuškové.

Zbyněk Hobza