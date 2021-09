Pokud hledáte pro své děti smysluplnou náplň volného času a líbí se vám práce Nuclears, pak právě pro vás je určen Náborový den Na Hvězdě, který se uskuteční na třebíčském baseballovém stadionu v úterý 7. září 2021 od 17.00 do 19.00 hodin.

Také v letošním roce nastoupili hned tři zástupci Nuclears ve finále evropského šampionátu. Jakub Čevela s Pavlem Jozkem juniorem se stali mistry starého kontinentu mezi kadety a Jakub Kliner vybojoval s žákovskou reprezentací evropské stříbro a postup na mistrovství světa. Vrcholový baseball je ale jen špičkou pyramidy třebíčského klubu, který leží na základech radosti z pohybu v těch nejmladších kategoriích, kam chodí děti už od čtyř let.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.