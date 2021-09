Během prosluněného odpoledne byly vidět skvělé výkony a trenéři mládeže se už těší, až budou moci přivítat nové tváře ve svých týmech. Pokud by si vaše dítě chtělo vyzkoušet baseball a nestihli jste včerejší nábor - nevadí. Stačí se ozvat sportovnímu manažetovi klubu Pavlu Jozkovi na telefon 607 850 585 a on už vás nasměruje na konkrétní kategorii podle věku dítěte. Bát se nemusíte ani nákladů, protože prvního půl roku je členství v klubu a na trénincích zcela zdarma!

Vyzkoušet si své sportovní dovednosti dorazily děti se svými rodiči do třebíčského areálu Na Hvězdě, kde baseballový klub Nuclears pořádal v úterý 7. září náborový den. Malým zájemcům o druhý nejpopulárnější sport na světě se věnovali extraligoví hráči, letošní mistři Evropy v kategorii kadetů a nové talenty pozoroval také americký trenér A týmu mužů Jeff Barto.

