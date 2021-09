„Pokud mne paměť a archivní materiály neklamou, bude to navíc poprvé, kdy na náměšťském zámku díla Jana Dismase Zelenky zazní. Zelenka totiž působil velkou část svého života ve službách saského kurfiřta a polského krále Augusta II. Silného v Drážďanech a celá jeho tvorba byla v majetku tohoto panovníka bez možnosti díla opisovat. Až v posledních desetiletích 20. století došlo k opravdovému znovuobjevení Zelenkovy tvorby, na čemž má mimo jiných velkou zásluhu právě pan Adam Viktora a jeho soubor Enseble Inégal. Před již zmíněnou svatocecilskou mší zazní ještě Zelenkova Ouvertura F-dur“, uvádí k programu kastelán Buš.

„Vzhledem k tomuto výročí jsme koncert pojali jako oslavu hudby. A protože i před rokem nad námi patronka hudebníků svatá Cecílie držela ochrannou ruku a o koncert jsme nepřišli ani vloni, letošní zámecké muzicírování bude i symbolickým velkým poděkováním za to, že hudba zde mohla znít, i když mnohým do zpěvu už příliš nebylo“, uvádí k programu koncertu kastelán zámku Marek Buš.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.