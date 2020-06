Reaguji na článek ve Znojemském deníku extra, který chodí v současné době do schránek. Jedná se o článek - Vozíčkáři: Znojmo není žádná sláva. Já jsem na vozíku 23 let.

Vozíčkář, ilustrační foto. | Foto: ČTK

Ano, náměstí a celé staré město je vydlážděno tak, že pro jízdu vozíkem je to nevhodné. Ale, pokud se jedná dlažbu zapadající do staré, historické zástavby, tak zde není přeci možné položit moderní dlažbu. Ano, pokud jde o bez bariérové sociální zařízení, zde je také problém, ale to je vše.