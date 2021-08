Na tři stovky lidí získaly možnost navštívit přísně střežený areál Dukovan

Podívat se z bezprostřední blízkosti na 125 metrů vysoké chladicí věže, nahlédnout do skladu použitého paliva nebo si s celou rodinou užít zábavu při charitativním šlapáním na oranžových kolech, soutěžích nebo se virtuálně projít výrobními prostory elektrárny, to vše mohli návštěvníci Jaderné elektrárny Dukovany v rámci Dne bezpečně pootevřených dveří. Této mimořádné možnosti využilo v sobotu 31. července 729 návštěvníků a téměř 300 z nich se podívalo přímo do střeženého prostoru elektrárny.

V sobotu se uskutečnil Den bezpečně pootevřených dveří v JE Dukovany | Foto: JE Dukovany