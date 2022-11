Pod názvem Rosamunde získala polka zlatou desku za prodaných milion desek, do USA se dostala v roce 1939 pod názvem Beeer Barrel Polka a se spojeneckými armádami se s druhou frontou vrátila do Evropy.

U nás v Třebíči v kulturním domě v Třebíči-Borovině koncertoval Jaromír Vejvoda se Zbraslavankou v roce 1980. Byl jsem tam fotit pro Tep Boroviny a kroniku ZK ROH. O přestávce jsem s ním hovořil. Zatím co já jsem mu chtěl vypravovat, jak nám na zájezdu v Azerbajdžánu zahráli v hotelu polku Škoda lásky, on se mě dotazoval:" pane Kropáči, nevíte, jak hrajeme na současném mistrovství světa v hokeji?" Slíbil jsem mu, že to zjistím. Sklepením pod hlavním sálem jsem proběhl až do restaurace, kde fandové hokeje sledovali hokejový zápas. Naštěstí jsme vyhrávali, což jsem potom spokojenému panu Vejvedovi udýchaně sdělil.

Josef Kropáč, Třebíč