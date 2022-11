Způsobuje zamlžené a rozostřené vidění, zkreslené barevné vnímání, zhoršení vidění zejména v noci a za šera a dvojité nebo trojité vidění při pohledu jedním okem. Dochází k tomu, že se čočka v oku zakalí a pomoci může jen operace, tedy výměna čočky.

Kdo patří mezi vaše potenciální pacienty?

Jsou to lidé vyššího věku. Šedý zákal se však objevuje také častěji u diabetiků, po úrazu oka, při revmatoidním onemocnění, při dlouhodobém užívání některých léků, působením UV záření.

Operace šedého zákalu hradí pojišťovny?

Pojišťovny hradí operaci. Nitrooční čočky, které u nás implantujeme, jsou hrazeny plně pojišťovnou, nebo si může pacient připlatit za nadstandardní čočku. Příznivá je také čekací doba. Od objednání k operaci uplyne zhruba měsíc, měsíc a půl.

Můžete nám konkrétněji přiblížit postup operace a výměny čočky?

Zákrok se provádí ambulantně při lokálním znecitlivění. Zakalená čočka je odstraněna přes malý řez (2,4 mm) na okraji rohovky a je nahrazena nitrooční čočkou, která je implantována přes stejný řez. Čočky jsou monofokální, asférické, se žlutým filtrem, který chrání sítnici před UV zářením. Jsou to čočky, které když člověku naimplantujeme, tak do dálky vidí bez brýlí, ale na čtení si musí pomoci brýlemi. Poskytují lepší kontrast pro takzvané vidění za šera a snižují oslnění.

Jak dlouho trvá operace?

To záleží na stavu šedého zákalu. Většinou se jedná o 15-20 minut. Pokud už je čočka hodně tvrdá a pacient už skoro nevidí, tak se délka operace prodlužuje.

Jak je náročná rekonvalescence?

Oko je do druhého dne zalepené. Do oka si musí pacient kapat kapky. Neměl by vykonávat žádnou fyzicky náročnou práci. Pokud nejsou žádné komplikace, tak se člověk zapojí velmi rychle do normálního života. Nicméně celková doba rehabilitace zraku po operaci je 2-3 měsíce.

Sledujete vývoj této nemoci očí? Narůstá počet lidí, co za vámi chodí s tímto problémem?

Je to nemoc, která se týká pacientů staršího věku. Nevím, jestli se dá říct, že narůstá počet pacientů, ale dříve se operovalo, až čočka uzraje, dnes se operuje dříve. I mladší ročníky se dostávají k této operaci.

Jaká je prevence šedého zákalu?

Účinná prevence neexistuje.

Děkuji paní primářce a celému kolektivu lékařů a zdravotních sester za vysoce odborné a vlídné zacházení, které prokázali nám pacientům při přípravě a samotné operaci šedého zákalu.

Josef Kropáč a primářka očního oddělení Nemocnice Třebíč MUDr. Jitka Jourová Šalomounová