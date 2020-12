V jihlavské Poradně HIV/AIDS nabízíme testování na protilátky HIV, syfilis a na žloutenky typu B, C. Vyšetření jsou pro klienty zdarma. Naše ordinace je součástí regionálního pracoviště Státního zdravotního ústavu a je dlouhodobě jediným pracovištěm v Kraji Vysočina, které nabízí testování na HIV, syfilis a žloutenky.

Na Vysočině existují organizace, které také testují, ale jedinečnost Poradny HIV/AIDS spočívá v tom, že je zde prostor pro poradenství, které by mělo být standardní součástí testování. Klientovi vysvětlíme, co testování obnáší, co znamená výsledek, a zjišťujeme, proč se nechává testovat. Nejčastějšími důvody, se kterými k nám klienti přicházejí, jsou obavy z infekce, protože měli nechráněný pohlavní styk, střídají partnery, byl jim nevěrný partner/ka, našli si nového partnera, užívali nebo jsou uživatelé drog, neobvyklé zdravotní obtíže apod. Aby klient od nás odcházel se správným výsledkem, je důležité, aby od rizikové situace, uběhly tři měsíce. Kdyby byl testován dříve, mohl by vyjít výsledek vyšetření jako falešně negativní kvůli nedostatečné hladině protilátek. A to není cílem testování.

Dnes jsou již zájemci o testování většinou informováni a přichází poctivě nejméně po třech měsících od rizika. Není s tím problém. Čekání na testování a poté na výsledek bývá pro klienty hodně těžké období. Nejen, že se bojí o své zdraví, což je naprosto pochopitelné, ale většinou k tomu řeší další problémy, ať už vztahové nebo pracovní. A je toho na ně najednou hodně a co teď s tím? Bylo by dobré se někomu svěřit a sdílet své trápení. Ale komu? Ve chvíli, kdy jsou obavy, že mohlo dojít k přenosu pohlavně přenosné infekce, tak není chuť se partnerovi nebo kamarádovi svěřovat s tak intimními problémy. Tudíž zůstávají na všechny problémy sami, a to nejsou jednoduché chvíle. V tom spatřujeme význam naší Poradny HIV/AIDS. Nejen, že zvyšujeme dobrovolnou protestovanost populace, ale kolikrát je pro klienty podstatnější, že mají kde se bezpečně svěřit se svými obavami a problémy.

Příběhů, které jsme si od klientů vyslechli, je hodně, co člověk to příběh. Máme i několik tzv. stálých klientů, kteří se na nás obracejí opakovaně, protože se neustále vystavují riziku (střídají partnery a nepoužívají ochranu). Občas se stane, že si přijdou jenom popovídat. Což nás těší, že k nám mají důvěru, ale vysvětlíme, že nejsme psychologické pracoviště, a naše možnosti v tomhle ohledu jsou omezeny.

Většinou jsme posly dobrých zpráv a sdělujeme negativní výsledky. Někdy se stává, že naši lékaři musí sdělit pozitivní výsledek. Pro klienty je to vždy těžká situace. Nikdy se nám nestalo, že by taková situace byla stejná. Jeden z klientů, u kterého byla zjištěná HIV pozitivita, se nakazil od partnerky. Pracovně cestoval po světě a krátce žil s cizinkou. Rozešli se a po návratu do Čech ho bývalá partnerka informovala, že je HIV+, ať jde i on na testy. Bohužel i u něj vyšel pozitivní test. V jiném případě se jednalo o muže, který žil s jiným mužem. Partner měl dlouhodobě více sexuálních kontaktů a došlo k přenosu infekce.

Sdělování výsledku přijímají klienti různě, někdo naší podpory využil více jiný méně, někteří nevěřili zjištěnému výsledku. Pokaždé je to jiné. Naším úkolem je klienta se zjištěnou HIV pozitivitou motivovat k léčbě, vysvětlit mu povinnosti, které se na něj, jako na HIV pozitivního, vztahují (např. při sexu musí vždy používat kondom, nesmí být dárcem krve apod.), uklidnit ho, že při běžném společenském kontaktu nehrozí přenos HIV a není to překážka pro výkon většiny činností, pomůžeme mu s výběrem HIV centra, psychologa apod..

Chápeme, že to není jednoduché rozhodnutí jít se nechat testovat na HIV, ale pokud jste se vystavili rizikové situaci nebo jste navázali nový vztah, nebojte se, nechte se otestovat, určitě se to vyplatí.

Lenka Vrzalová, zdravotní sestřička