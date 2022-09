„Moc jsem se těšila, krásně vyšlo počasí. Přece jen je to pro mě příležitost dostat se s pomocí pečovatelek na chvíli z bytu,“ pochvalovala si například paní J. Před dvěma lety si poranila nohu, musela na operaci a od té doby špatně chodí. Výlet byl pro ni vítanou příležitostí trochu rozhýbat klouby. „Jsem sokolka, zvyklá celý život cvičit. Bez pohybu strádám. Pečovatelky mi chodí i nakupovat, bojím se dalšího pádu. Nyní jsem ale neváhala a přihlásila se. S podporou a za pomalé chůze to určitě zvládnu, nemůžu a nechci být pořád jen doma,“ zmínila.

Spolu s ostatními si se zaujetím poslechla zasvěcený výklad v řeznickém muzeu, které je v Česku ojedinělé. Autobus pak účastníky dopravil až k zámecké zahradě, odkud to měli blízko na nádvoří s kavárnou, kde si hodinku poseděli u občerstvení a měli prostor popovídat si. Spokojený byl i pejsek, kterého vzala s sebou jedna ze seniorek. Nakonec si všichni ještě obešli blízké okolí zámku a s Náměští se loučili v dobré náladě.

„Takto už jsme v minulých letech pořádali výlety do Jaroměřic nad Rokytnou a do Valče. Oba byly úspěšné. Jsem ráda, že to klaplo i dnes,“ zhodnotila spokojeně vedoucí pečovatelka Charitní pečovatelské služby Lenka Chalupová.

Hana Jakubcová

Oblastní charita Třebíč