Každým rokem dětem pro rozvoj jejich motoriky pořídíme na zahradu některý hrací prvek, který svým stylem zapadne do přírodního rázu naší zahrady. Nejinak tomu bylo i letos o prázdninách, kdy jsme využili velký kopec hlíny. Vzniknul zde kopec se zábradlím, prolézacím tunelem a kuličkovou dráhou. Kopec byl překvapením pro děti na začátek školního roku. Tím ale naše budování nekončí, budeme pokračovat a snažit se, aby děti měly co nejkrásnější zahradu a aby se jim v ní líbilo.

Již před lety jsme získali pro naši zahradu certifikát „přírodní zahrada“ a od té doby naši zahradu stále zvelebujeme a přibližujeme co nejvíce dětem. Děti si zde samy pěstují bylinky, jahody, starají se o zeleninové záhonky, ovocné keře, úrodu si také samy sklízejí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.