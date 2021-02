Od února je opět v provozu Muzejní výdajové okýnko, které tentokrát představí bohatou sbírku muzejních plakátů. Prezentační stránku muzea můžete sledovat na našich webových stránkách www.muzeumtr.cz.

Ale copak dělají v době uzavření ostatní pracovníci muzea? Kdepak jsou naše průvodkyně? Ani ony nezahálejí. V první vlně se pustily do generálního úklidu v expozicích. Spolupracují na digitalizaci sbírek a pomáhají při pravidelných plánovaných inventarizacích. A přepisují historické muzejní inventáře. Nejstarší zápisy jsou již z roku 1898, tedy z doby založení muzejního spolku. Máme historické inventáře dle jednotlivých fondů. Soupis všech předmětů byl pořízen v roce 1935, kdy se muzeum zapojilo do oslav 600. výročí povýšení městských práv. Ve čtrnácti místnostech školní budovy v Hasskově ulici byly vystaveny všechny předměty z fondu muzea. V každé místnosti byl umístěn jeden obor a nám se dochovaly soupisy exponátů v jednotlivých místnostech. Seznamy předmětů (inventáře) máme i z Muzea řemesel v Moravských Budějovicích a z pobočky v Jemnici. Ve všech případech se jedná o historické inventáře, rukopisné, psané často různým rukopisem. A ne vždy měl správce sbírky úhledný a čitelný rukopis.

Pro kurátory jednotlivých fondů je důležité dohledat původního majitele, okolnosti vzniku, dataci. A když máte stále listovat v obsáhlých inventárních knihách a luštit rukopis… A zde se již dostávám k náplni prací našich průvodkyň. Historické inventáře byly nafoceny a naše kolegyně je doma přepisují do exelových tabulek, ve kterých se dá fulltextově vyhledávat. Je to značné ulehčení naší práce.

V současné době je evidence muzejních fondů samozřejmě již na PC, v databázi Demus. Třebíčské muzeum začalo s počítačovou evidencí jako první v republice. V roce 1983 udělilo Ministerstvo kultury ČR výjimku ze závazných směrnic týkajících se evidence sbírek. Západomoravské muzeum v Třebíči (nyní Muzeum Vysočiny Třebíč) mohlo vést sbírkovou evidenci II. stupně na počítači. Do muzea byl pořízen osmibitový počítač Robotron, s pomocí podniku výpočetní techniky byly vytvořeny sbírkotvorné programy a formou kódovaného zápisu se začala vést nová evidence, a to až do roku 1992. Pro vaši informaci: muzeum stále vede rukopisnou evidenci nových přírůstků v přírůstkové knize. Evidence II. stupně znamená, že jednotlivé položky v přírůstkové knize, pod které často spadá hned několik předmětů, se zanáší v PC programu do samostatných karet pro každý předmět s podrobnými informacemi.

Božena Kabelíková, Muzeum Vysočiny Třebíč