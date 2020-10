„Letošní výstava sčítá zhruba 45 % loňské návštěvnosti. I přesto, že se jedná o pokles návštěvnosti v souvislosti s COVID-19, na atmosféře výstavy se tato skutečnost nepodepsala. Nálada návštěvníků i jejich ohlasy na expozice byly velice pozitivní. Věříme, že díky výstavě načerpali tu pravou podzimní náladu a že našli inspiraci, ať už v podzimních floristických vazbách, či v krásných výpěstcích. Dokázali jsme, že lze vytvořit výstavu v pohodě a bezpečí,“ uvedla ředitelka Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková.

Čtvrteční program byl započat slavnostním zahájením. Návštěvníky přivítala ředitelka Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková společně se zástupci města Olomouce, Olomouckého kraje a oborových institucí.

Podzimní výstava Flora Olomouc ukázala to nejlepší, co se v daném roce urodilo, sklidilo a případně i zpracovalo. Letos byly oslavou nejen krásné výpěstky na pohled, ale především zdravé plody našich zahrádek. Zdraví rostliny a plodu se prolnulo do celé hlavní expozice. Návštěvníci se mohli dozvědět, jaké choroby a jací škůdci trápí jejich rostliny. Dominantou hlavního pavilonu byl strom života zahalený do barev podzimního listí a plodů. V expozici se schovávali také strašáci, kteří symbolizovali nástrahy, se kterými se musí vypořádat jak malý zahrádkář na své zahrádce, tak samotný velkopěstitel.

Velkým překvapením byla experimentální expozice Z JINÉHO SVĚTA. Ta svými pestrobarevnými rostlinami, tajemnou atmosférou a vesmírnou hudbou zavedla návštěvníky na jinou planetu. Autorkami expozice byly mladé zahradní architektky Martina Bláhová, Barbora Hubková a Dariia Kasimová.

Návštěvníci se mohli pokochat také výstavou podzimních hub, expozicí Zemská výstava starých odrůd a další expozicí Českého zahrádkářského svazu. Na venkovním pódiu Samba probíhaly populárně-naučné přednášky i hudební vystoupení. Festival gastronomie a nápojů zase představil regionální potraviny z různých krajů. Čtyři dny nabitého programu, bohaté zahradnické trhy a záplavu barevných plodin a květin pozvedlo také víkendové příjemné počasí babího léta. Součástí výstavy Flora Olomouc – Hortikomplex je také projekt Rozkvetlé památky. Ten díky profesionálním floristům okrášlil olomoucké pamětihodnosti květinovou výzdobou. Projekt spolupořádá Svaz květinářů a floristů České republiky a potrvá až do 15. října. Mezi vyzdobené památky patří: Loretánská kaple v Katedrále sv. Václava, Kaple Panny Marie Opatrovnické, Kostel Panny Marie Sněžné, Kaple sv. Jana Sarkandra a fontána Pramen živé vody sv. Jana Sarkandra.

Výstava byla pořádána společně se Zelinářskou unií Čech a Moravy, Ovocnářskou unií České republiky, Školkařským svazem České republiky a Českým zahrádkářským svazem.

Akce se konala pod záštitou primátora statutárního města Olomouce Miroslava Žbánka, hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka, ministra zemědělství Miroslava Tomana a ministra životního prostředí Richarda Brabce.

KRISTÝNA BUCHTOVÁ