Pokud jste náborový den nestihli a chtěli byste své děti přihlásit do klubu Třebíč Nuclears, stačí zavolat na mobil: 607 850 585 a sportovní manager Pavel Jozek vás nasměruje přímo na konkrétní kategorii podle věku dítěte. Do baseballové přípravky můžou chodit rozvíjet své pohybové dovednosti všechny děti už od čtyř let.