Velké poděkování pak patří zejména těm, kteří skvěle rozvíjeli herní zápletku. Například to byl přesvědčivě zahraný úpal pana Oblana z Javornice. Nebo infarkt v kapli při zjištění, že zmizely ostatky svatého Samsona v okamžiku, kdy se konečně podařila dohledat relikvie – Samsonovy oslí čelisti.

Zakončení šermířské sezony se neslo v odpočinkovém duchu a velmi se vydařilo. Na hradě se sešla početná skupina urozených pánů, to také znamenalo i vysoký počet vzájemných klání, což podle pořadatelů zasluhuje hlubokou poklonu a obdiv. Organizátoři dále ocenili třeba skvělé výkony kuchařek a jejich pomocníků, špičkovou práci herolda a sudích turnaje, klíčnice, kaplana, dámské tribuny, ale i mnohých dalších, bez nich by se akce nevyvedla tak, jak se vyvedla.

Hrad Lipnice nedávno patřil urozeným pánům a jejich půvabnému doprovodu. O posledním zářijovém víkendu se tam totiž konal první ročník turnaje svatého Samsona. Všichni účastníci se přenesli do doby mezi lety 1330 až 1370. Tomu odpovídal oděv, doplňky, pokrmy, průběh turnaje, doprovodné aktivity i vše ostatní. Jak turnaj na hradě vypadal, uvidíte ve fotogalerii. Za poskytnutí fotografií děkujeme organizátorům akce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.