Léto skončilo Podzimní slavností

Dalo by se také říci zahradní slavností a byla by to pravda. Každopádně to bylo rozloučení s létem. Se sluncem, teplým počasím a pro většinu z nás krátkými kalhotami nebo letními šaty. Podzim je prostě tady. Avšak radujme se! Už jenom proto, že vítání je veselejší, než loučení. Podzimní slavnost, o které je řeč, proběhla jako každý rok touto dobou na Zahradě u řeky na Brněnské ulici v Třebíči.

Léto skončilo Podzimní slavností | Foto: Deník / Redakce