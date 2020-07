Turistické informační centrum Bazilika se o velkých prázdninách zapojí do letní hry České televize Déčko „Zachraň trosečníky!“

Letní hra Zachraň trosečníky | Foto: Archiv

V době od 1. července do 31. srpna 2020 si mohou rodiny s dětmi do patnácti let vyzvednout v turistickém informačním centru u baziliky sv. Prokopa informační leták se soutěžním kódem a pracovní list Průvodce divočinou. Každé dítě, které se do hry přihlásí, dostane navíc také malý dárek – samolepky s motivy postaviček z ČT Déčka.