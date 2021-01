Prvním druhem je samec outloně malého (Nycticebus pygmaeus), který do Zoo Jihlava dorazil v polovině prosince. Měl za sebou dlouhou cestu spojenou i s povinnou karanténou, protože přiletěl až ze Zoo Moskva, kde se narodil. Tříletý outloň bude posilou úspěšného jihlavského chovu těchto vzácných a ohrožených nočních poloopic z Jihovýchodní Asie.

Zvířetem, se kterým se naopak jihlavští chovatelé rozloučili, byl roční samec vodušky abok (Kobus megaceros), který zamířil do Zoo Kazaň v Rusku. Antilopí samec však necestoval sám, ale se čtyřmi samicemi ze Zoo Ostrava a jedním samcem pocházejícím ze Zoo Praha. Společně tak utvořili vzájemně nepříbuznou skupinu, která bude základem dalšího chovu tohoto druhu v ruských zoo. Celou akci iniciovala Zoo Ostrava a jednalo se o velmi náročný transport, který probíhal částečně po silnici z Ostravy, přes Jihlavu a Prahu na letiště do Frankfurtu nad Mohanem, odtud letecky do Moskvy a poté opět po silnici do Kazaně. Stádo všech šesti zvířat dorazilo do svého nového domova v pořádku i díky kvalitní přípravě a vyjednání všech celních formalit našimi i ruskými zoology.

Voduška abok je jednou z nejvzácnějších antilop světa, která se však v podmínkách evropských zoo dobře rozmnožuje a kapacity pro jejich populaci jsou v rámci Evropy již naplněny. Proto po dohodě s koordinátorem evropského chovu (EEP) pro tyto antilopy, bylo rozhodnuto o vytvoření další záložní populace na jiném kontinentě v rámci Ruské federace, konkrétně v Zoo Kazaň.

Na úplný konec roku, 26. prosince pak připadnul dovoz čtyř nových samců psů pralesních (Spheotos venaticus) z britské Zoo Chester. Původní jihlavský samec pro změnu zamířil do Zoo Birmingham taktéž ve Velké Británii. Protože psy pralesní vezl náš zoolog Richard Viduna spolu s chovatelem Michalem Kratochvílem v době zpřísňujících se proticovidových opatření i začátku Brexitu, připomínal trochu únikovou hru srovnatelnou s některým akčním filmem. Koneckonců i Štědrý den tito dva zaměstnanci strávili v dodávce pouze ve společnosti vzácných psovitých šelem.

