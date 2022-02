„Tam nás čekají první ostřejší testy a budeme zde mít daleko víc času s hráči pracovat individuálně.“ Říká hlavní trenér výběru U12 Matouš Procházka. Žádný z hráčů tedy zatím nemá nic jistého a do konečné sestavy národního týmu je čeká ještě dlouhá cesta. Šanci zahrát si letos nejdříve na evropském šampionátu ve Vídni a následně odcestovat s týmem na vytoužené mistrovství světa neztratili ani hráči, kteří pozvánku do Barcelony nedostali. „Kategorie žáků je velmi dynamická a kdokoliv nás může přesvědčit o pozvání zpátky do týmu. Tím spíše v dnešní nejisté době mohou změny probíhat velmi narychlo.“ Doplňuje k výběrům Procházka.

Ve stejný termín odletí na spring training do Barcelony také reprezentace České republiky do patnácti let (U15). I zde má třebíčský baseball své zastoupení v podobě účasti Pavla Peroutky. Ten už má zkušenosti ze světového šampionátu U12 a rád by se prosadil i do výběru, který nás bude reprezentovat na mistrovství světa v Mexiku. Hlavní trenér týmu do patnácti let Filip Procházka k tomu hráčům posílá jasný vzkaz: „Pokud chceme dosáhnout lepší úrovně, odrazit se a posunout se výš, musíme vystoupit z komfortní pohodlné zóny, překročit práh a nebát se riskovat. „Road to Mexico 2022“ bude trnitá a kamenitá, nahoru a dolů, a i ve výběrech může dojít během jarních měsíců k velkým změnám. Vážíme si toho, že můžeme hrát na MS po 6 letech a dáme do toho všechno.“

Robert Vávra

Třebíč Nuclears z.s.