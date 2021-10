Knihovna jako ostrov: Literární soutěž má své vítěze

U příležitosti stého výročí založení vyhlásila letos v květnu Knihovna Jiřiny Zábranové v Humpolci literární soutěž. Dostala název Knihovna jako ostrov, což bylo i námět pro povídku, kterou mohli soutěžící zasílat do 20. září. Soutěž je rozdělena do tří kategorií 12 – 15 let, 18 – 25 let a kategorie 60+. Patronkou soutěže se stala spisovatelka, překladatelka a ředitelka Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě PhDr. Markéta Hejkalová.

Knihovna v Humpolci vyhlásila literární soutěž nazvanou Knihovna jako ostrov | Foto: archiv knihovny