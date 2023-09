V denním stacionáři Úsměv Třebíč, který poskytuje podporu a pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením, mají novou kratochvíli. Tou je fotografický kroužek pod vedením profesionální fotografky Michaely Vostalové. V rámci něj se zájemci naučí nejenom základům práce s fotografií, ale uskuteční i svoji první putovní výstavu. Jak celý nápad vznikl?

Klienti denního stacionáře Úsměv v Třebíči se učí fotit pod taktovkou profesionální fotografky. | Foto: se souhlasem Marie Paločková

„Před nástupem na mateřskou dovolenou jsem se živila jako rodinná fotografka. Mnohem více mne ale zajímala dokumentární fotografie. V té době jsem si ujasňovala, čemu bych se chtěla věnovat a absolvovala kurz pracovníka v sociálních službách. Pro Denní centrum Barevný svět jsem vytvořila dokument, na jehož základě mne oslovila pracovnice Úsměvu, a tak vznikla naše spolupráce. Jsem za ni vděčná, jelikož tu dosud nic takového nebylo a snoubení fotografování s asistencí lidem s handicapem mi aktuálně dává ten největší smysl,“ uvedla Vostalová.

Ve středu 6. září tak zavítalo do třebíčského ateliéru v Hálkově ulici prvních pět účastníků fotokurzu. Během úvodní hodiny se seznámili s principy focení v exteriéru i interiéru a následně se pustili do tvoření. Tématem první lekce bylo naaranžování a zvěčnění zátiší. Nutno podotknout, že se zadaného úkolu všichni zhostili na výbornou. „Fotím rád. Do kurzu jsem se přihlásil, abych se naučil využít světlo a stín a dokázal vyfotit fotku ze správného úhlu pohledu,“ řekl klient David. „Na fotografování mne nejvíce baví to zachycení detailu,“ svěřil se klient Daniel.

Vzhledem k velkému zájmu budou ze stacionáře do fotoateliéru docházet dvě skupiny v průběhu celého podzimu. Kurz je otevřený ale i pro účastníky s handicapem z jiných organizací. Jejich nejzdařilejší díla včetně dokumentárních portrétů zachycených objektivem autorky a vedoucí aktivity se představí veřejnosti na výstavě v Hálkově ulici ještě v prosinci letošního roku.

„Nápad s realizací fotografického kurzu pro naše klienty jsme přijali s velkým nadšením. Snažíme se v nich podnítit tvůrčí schopnosti a zprostředkovat jim nové zážitky a zkušenosti z vytvoření vlastní umělecké tvorby. Závěrečná výstava bude už jen pomyslnou třešničkou na dortu,“ dodala Jana Mušková koordinátorka služby.

Expozice bude z ateliéru dále putovat v rámci Třebíčska i celého Kraje Vysočina. Postupně vznikající snímky můžete sledovat na webu fotimebezbarier.cz nebo prostřednictvím stejnojmenného facebookového profilu.

Projekt vznikl za podpory města Třebíč.