„Letos v únoru jsem se v jednom článku dočetla, že tady ve městě máme Sociálně terapeutickou dílnu. Na fotce jsem viděla hrníčky, které v keramické dílně vyrábějí, a hned mě napadlo, že bychom je mohli v TIC prodávat,“ prozradila Jitka Burianová. Proto jsou od června v centru k zakoupení hrnečky s barevnými vážkami a andílky, do budoucna by však měli klienti dílny vyrábět hrnky přímo s městským znakem Ledče nad Sázavou. „Aktuálně řešíme výrobu raznice se znakem města a v budoucnu bychom mohli vyrábět nejen hrnečky, ale také třeba keramické placičky, srdíčka nebo jiné výrobky s městským znakem, podle potřeb turistického centra,“ uvedla vedoucí dílny Jana Koubková.

Navíc keramika z terapeutické dílny by mohla být hezkým dárkovým předmětem města. „S panem starostou Zdeňkem Tůmou i panem místostarostou Michalem Simandlem jsme možnosti probírali, a protože pořádáme nejrůznější sportovní, taneční, hudební nebo i výtvarné soutěže, byl by to hezký dárek pro vítěze, případně pro nejrůznější návštěvy, které do Ledče zavítají,“ přiblížila záměr Jitka Burianová, která si velmi pochvaluje fakt, že keramika vzniká přímo v Ledči nad Sázavou a navíc ji pomáhají vyrábět lidé s mentálním postižením, kteří se tak učí pracovním návykům a rozšiřují své kompetence a dovednosti.

Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou

Dílna funguje v rodinném domě na adrese Pivovarská 1223 v Ledči nad Sázavou. U domu je zahrada, která se využívá pro pracovní terapeutické činnosti. Klienti - osoby s lehkým nebo středním mentálním postižením, se sníženou soběstačností z důvodů zdravotního postižení – s přidruženou tělesnou vadou nebo s kombinovaným postižením, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce, tady pracují v několika dílnách. V gastronomické a obslužné dílně se učí pracovat v kuchyni, vařit nebo mýt nádobí, v šicí a textilní dílně háčkují, šijí a pracují také s žehličkou. O květiny, bylinky, ovoce a zeleninu a další rostliny pečují v rámci zahradnické dílny, originální výrobky pak vznikají v tvořivé dílně. V závěru loňského roku tady vznikla i keramická dílna, kde klienti a pracovníci dílny vytvářejí krásné dekorativní výrobky z hlíny, hrnečky, ale třeba i formu na bábovku. Všechny výrobky pak prodávají na nejrůznějších prodejních výstavách nebo trzích, kde si je můžete zakoupit a podpořit jejich činnost.

Sociální služba Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou je financována z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI. Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU, státního rozpočtu a Kraje Vysočina.

Monika Brothánková, Oblastní charita Havlíčkův Brod