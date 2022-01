Že jsou mnohým z vás jméno či obličej povědomé? Aby ne. Do propuknutí nemoci na jaře 2021 pracovala „na place“ prestižní restaurace zámku v Dukovanech. A vyučila se v oboru kuchař – číšník ve Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice. S tou nyní bude spolupracovat počátkem února u příležitosti Světového dne boje proti rakovině. Žáci budou prodávat teplé nápoje před budějovickou poliklinikou v Tovačovského sadech. Katka – pokud jí to zdravotní stav dovolí – je přijde podpořit.

Když se to nasčítá…

„Můj základní vzkaz? Ať ani velmi mladé ženy nepodceňují samovyšetření prsou, návodů na internetu je spousta. Ať pravidelně chodí na preventivní prohlídky na gynekologii a tam absolvují vyšetření lékařem, zda v prsou nemají podezřelý nález,“ vyzývá. „A ještě něco bych chtěla zdůraznit. Je dobré poslouchat své tělo, mít ho ráda. Nepřepínat se zbytečně.“

Loni touto dobou měla dlouhé blond vlasy, hlavní zaměstnání a brigády. Potřebovala peníze, protože před časem její důvěřivosti zneužil tehdejší přítel. Splácí kvůli němu – a své hlouposti, jak říká - statisíce. A ona to zvládá s entuziasmem sobě vlastním. V práci na ni hodně spoléhali, protože věděli, že pod její taktovkou bude všechno tip ťop. Do toho se řadu let musela vnitřně srovnávat s těžkou nemocí nejmladšího bratra, k němuž má velmi blízko. Od narození prodělával léčbu vzácného druhu nemoci. Nádory měl ve střevech a na plicích. V zaměstnání ji to nesmírně bavilo, práci brala jako lék na problémy. „V dubnu 2021 doktoři řekli, že je bráška zdravý. A v květnu jsem do toho spadla já.“

Jak přišlo peklo

Katka v té době plánovaně hubla. Když šla cvičit do posilovny, při zvedání činky jí skrz tkáň prsního svalu vyhřezla velká, na omak tvrdá boule. Lékaři konstatovali agresivní typ nádoru, rostl poměrně dlouho, asi rok. Dařilo se mu ukrýt pod svaly a tukem. Katce postupně odebrali obě prsa, nová operativně vymodelovali z tkáně, kterou vzali na břiše. Zažila dreny, bolest, jizvy, chemoterapie, návaly, zvracení, zažívací obtíže… krabice léků, vnitřní propady a naděje… za týden zhubla i osm kilo.

„Zachránili mě skvělí lékaři na Žlutém kopci v Brně. Kolik já tam viděla velmi mladých holek s rakovinou prsu, mě opravdu zaskočilo,“ konstatuje. Vždycky všechny v nemocnici překvapovala životaschopností. Smyslem pro humor ve chvílích, kdy mnohý jiný by se nezmohl na slovo. Když neobvykle brzy po těžké operaci začala zkoušet chodit, lékaři nevycházeli z údivu.

Čas jen do 35 let

Vypráví, jak jí doktoři narovinu sdělili, ať si stihne pořídit dítě do pětatřiceti, protože jí potom operativně odstraní ženské orgány. Vzhledem ke genetické výbavě jí totiž hrozí zhoubné bujení i tam.

Kdo je jí oporou? Maminka, žijící v Martínkově, nejmladší bratr, dvě kamarádky, které se střídaly, když potřebovala doprovod do Brna na chemoterapie, jež velmi špatně snáší. Na oddělení onkologie se sblížila s několika pacientkami, jsou v kontaktu a podporují se.

Katka teď vítá jakékoli rozptýlení – procházky, focení, učí se anglicky, peče. Proto ráda přijala nabídku, zúčastnit se únorové akce se svou bývalou budějovickou střední školou, na kterou má jen hezké vzpomínky. „Já nebyla žádná nadprůměrná žačka. Učila jsem se normálně, občas se flákala jako ostatní, občas bylo zlobení, ale s mírou. To až člověk školu opustil, musel dospět a v práci pořádně zabrat. Naplňuje mě dělat s lidmi a pro lidi, aby byli spokojení. Jak já se těším, až zase budu řešit i jiné věci než tuhle nemoc!“

Osobní postřeh autorky: Katka je činorodá ženská „od rány“, která vždycky hledá řešení. Zanadává si, asi i pobrečí, přidá vtípek a po malých krocích jde dál. Tuší, že dno by už mohla mít za sebou. Snad. Vlastně mi k ní sedí nová písnička Ewy Farné, když zpívá: Co všechno moje tělo, co už vydrželo…



HANA JAKUBCOVÁ