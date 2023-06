Kateřina Vodičková ovládla nejtěžší hasičský TFA závod v České republice

Není to tak dlouho, co Kateřina Vodičková reprezentující SDH Rokytnice nad Rokytnou v disciplínách TFA vběhla do své již šesté sezóny. První závod se konal v půli dubna v Podolí. TFA Podolí je zařazeno do 4Fire Moravské ligy TFA, kterou Kateřina Vodičková v předešlých letech již dvakrát vyhrála a dvakrát skončila na místě druhém. Hned v tomto prvním startu Katka předvedla, že příprava přes zimu byla tvrdá a nekompromisní a odvezla si tak ze závodu příčku nejvyšší.

Kateřina Vodičková ovládla nejtěžší TFA závod v České republice. | Foto: se souhlasem Kateřiny Vodičkové

Jinak tomu nebylo ani na dalším závodě konaném v Olešnici (taktéž součást 4Fire ML TFA). Vítězná štace pokračovala také na TFA MAPE CUP ve Veselé i na TFA v Jičíně, kde se ženy musely poprat se stejnou tratí (stejné váhy i vzdálenosti) jako muži. Ačkoliv v letošním roce není v plánu žádný velký národní nebo světový závod (Mistrovství ČR v disciplínách TFA i Světové hasičské hry se konají pouze jednou za dva roky, což připadá na rok 2024), pustila se Kateřina do řádné přípravy již nyní, a to mimo jiné i účastí na Českém poháru TFA. Ženy z Příštpa napekly buchty. V obci s tisíciletou tradicí slavil každý Nejvyšší liga, která je v České republice pro TFA pořádána je právě Český pohár TFA. Tento seriál čtyř závodů konaných po celé republice je velmi specifický právě svojí náročností. Kateřina má v této době za sebou již tři závody ČP TFA, kdy v prvních dvou brala druhé místo. Ovšem největší úspěch je zaznamenán z 10. června letošního roku, kdy se Katka v rámci ČP TFA zúčastnila závodu „Ostravská věž 2023“, který je hodnocen jako jeden z nejtěžších závodů nejen v ČR, ale i v Evropě. Jeho náročnost netkví jen ve výstupu na světoznámý BOLT TOWER, ale například i v extrémních váhách jednotlivých disciplín. Je nutno říci, že kategorie žen měla úplně stejné podmínky jako kategorie můžu. Kateřina zde jako jediná žena tuto trať bez rozdílu zdolala a odvezla si tak nejen první místo, ale pomyslný „titul“ historicky první ženy, která v těchto podmínkách zdolala Ostravu. Byl to velmi náročný závod, jen pro příklad: na závodníky čekalo 100 úderů s 15 kg palicí na hammer boxu, roztažení dvou B proudů složených každý ze 4 hadic. V neposlední řadě táhnutí 80 kg figuríny na 70 metrů nebo přelezení 3m bariéry. Tento úspěch je pro SDH Rokytnice nad Rokytnou i Kačku samotnou opravdu obrovský a jedinečný. Náročný závod Ostravská věž 2023: Zdroj: Youtube Kateřina v letošní sezóně předvádí úžasné výkony, což se odráží i na dosavadních umístěních, které se jen zlatí případně stříbří. Pokud byste Kateřinu Vodičkovou a další soutěžící v tomto velmi náročném a extrémním sportu chtěli vidět na vlastní oči, případně si i tento závod vyzkoušet, přijďte 5. srpna 2023 na hasičskou dráhu do Rokytnice nad Rokytnou (areál u koupaliště), kde se bude od deseti hodin dopoledne konat jubilejní 10. ročník TFA ROKYTNICKÉ GALEJE. Těší se na Vás nejen pořadatelé, ale i nejtvrdší hasiči a hasičky.