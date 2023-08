Jako každý rok, tak i letos, bude celý večer ve Starči hrát legendární třebíčská kapela Puls. Zábava se uskuteční v sobotu 26. srpna na hokejovém hřišti Na Nivě, v případě nepříznivého počasí pak v kulturním domě. Příznivci a fanoušci uslyší největší hity kapely jako Dáša, Sto krásných žen, Včela, Já se zpovídám, Crazy, Model a mnoho dalších skladeb. Sobotní noc bude opravdu dlouhá, ale v žádném případě nebude nudná.

Kapela Puls. | Foto: poskytl Vladimír Obršlík

Kapela s novým názvem Puls vznikla z původní kapely Privilegium, která dříve hrála ještě pod názvy Komety 71 a Nautilus. Kapelu v roce 1971 založili stávající členové Milan Blažek a Laďa Obršlík. Ke stálému jádru kapely později přibyl Mirek Zbožínek. Během patnáctileté úspěšné kariéry se v kapele vystřídalo celkem šestačtyřicet muzikantů.

Kapela Puls patřila v sedmdesátých a osmdesátých letech k nejpopulárnějším skupinám nejen na okrese Třebíč. Hrála převážně na Třebíčsku, Telčsku, Jihlavsku a zúčastnila se i mnohých vystoupení v Brně. Odehrála téměř 1 400 různých akcí.

Na počátku osmdesátých let minulého století přišlo na zábavu do Starče neuvěřitelných 2 192 platících fanoušků. Tím byly tehdy na Třebíčsku strhány všechny rekordy v návštěvnosti zábav. V této době běžně chodilo na zábavy od čtyř do osmi set návštěvníků. Následoval i vysoký počet vystoupení – sto deset za rok.

Chtěl pro Třebíč lepší zmrzlinu. Tak se tam muž z Makedonie usadil i se ženou

Kapela ukončila svoji aktivní činnost v roce 1986. V roce 2000 opět sešla a začala psát svoji novodobou historii. Od roku 2000 každoročně zúčastňuje stařečské rockové přehlídky, na které hrají kapely – legendy sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Tam se sejdou kapely v tom nejlepším obsazení, v jakém kdy hrály. Je to jedna z největších hudebních akcí na okrese, neboť návštěvnost dosahuje kolem 2 000 posluchačů.

Puls hraje vlastní i převzaté skladby. Vlastní skladby jako Dáša, Sto krásných žen a Matka se hluboce vryly do paměti fanoušků a staly se opravdovými hity.

Festival skončil. Na rozloučenou se zpívalo v Jaroměřicích

Kapela v roce 2010 hrála, spolu s přední českou kapelou Turbo, jako předkapela na koncertě legendární britské skupiny Smokie. V roce 2016 se objevila jako host na zimním stadionu při oslavách třiceti let od vzniku třebíčské skupiny Carmen. V roce 2021 kapela Puls oslavila padesát let od svého vzniku.