Výstava ukazuje na odlišnost témat a uměleckých stylů různých výtvarníků, žijících v jednom městě, kdy každý z nich odkrývá kousek svého jedinečného vnitřního světa. Výstava bude k vidění až do 30. srpna 2021.

O vystavujících:

Jaroslava Bártíková

Jsem samouk, pocházím z Hrušovan nad Jevišovkou. Po nepřijetí na Školu uměleckých řemesel v Brně, obor umělecká fotografie, jsem absolvovala ISŠ Obchodní v Třebíči. Třebíč se mi stala osudnou a již zde žiji 15 let. Malování se věnuji od dětství. Intenzivněji až v posledních letech. Mojí doménou je suchý pastel, ale nebráním se ani akvarelové malbě do které se snažím proniknout. Mám ráda přírodu, les, krajinu a zvířata. Náměty hledám převážně na Vysočině, která mě inspiruje svojí různorodostí. Obdivuji přírodu jako takovou, je to nekonečný zdroj inspirací.

Milan Blažek

Od dětství mě zajímalo umění – obrazy, hudba. Mým oblíbeným malířem byl Antonín Slavíček, Václav Špála a jim podobní. Později strýc, akademický malíř Josef Růžička a jeho učitel akademický malíř Roman Havelka. Obdivoval jsem také obrazy třebíčského lékaře MUDr. Vladimíra Šilhavého, se kterým jsem se později osobně poznal. Zabýval jsem se hlavně krajinomalbou, ale později jsem začal malovat abstraktnější obrazy akrylovými barvami větších formátů. Jsem ovlivněn hudbou všech žánrů, dodnes působím v třebíčské hudební skupině Puls, kterou jsem spoluzaložil. Mnoho let žiji s rodinou ve Starči, kterou mám moc rád.

Pavel Uhlíř

Technika, kterou se momentálně zabývám, se nazývá počítačová fraktálová grafika, která může vzniknout pouze v programu na tyto „malby“. Trvalo mi 25 let, než jsem udělal 1 fraktál, na který se dalo dívat a měl jsem z něj radost. Mezitím jsem maloval klasicky abstraktní obrazy různými akryláty, olejem nebo pastely, ovšem nejvíce mě přitahovaly právě fraktály, kterými se bavím dodnes. Dokonce jsem se dostal svými výtvory mezi nejlepší fraktálové průkopníky na světě vedené ve Francii.

Vladimír Zejda

Skoro vždy ve svých věcech (ani neříkám obrazy) vyjadřuji nějakou myšlenku. Letos jsem byl vyzván společností Guto Ajayu Culture (Madrid) k účasti na projektu Art anthology IV 2022 a mám možnost vystavovat v několika virtuálních galeriích.

Petr Malý

Odmalička mě bavilo kreslení, a to trvá až do dnešních dnů. Rád jsem také sportoval a hrál hokej za žáky až do 16 let. Potom jsem sport vystřídal muzikou. Ještě před nástupem na vojenskou službu jsem chodil do Lidové školy umění k akademickému malíři Josefu Kremláčkovi. Po vojně jsem s ním spolupracoval na jeho knižních ilustracích. S panem Kremláčkem a surrealistickou skupinou STIR UP jsem se zúčastnil mnoha výstav jako host jak v České republice, tak i v zahraničí.

Jitka Fischerová

