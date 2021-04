V minulých letech jsme se seznámili s exponáty jako je samurajská zbroj, koutní hrnec, poštolka obecná, figurka čerta z betlému Eduarda Charváta, zlomený meč z dob husitských válek, panenka habešánek, sklenička třebíčské ZONky, vltavín, benediktin, sukně Tahiťanky, valdštejnský erb, Malý čtenářem a pěnovka. V červnu loňského roku jsme se vydali za barvami přírody. Vzpomínáte? Bavili jsme se o tom, jak vidí živočichové, jak se maskují, proč jsou květy barevné, … V září jsme pokračovali Do muzea za autíčkem z výstavy Majklova autíčka.

Řekli jsme si, že zkusíme s tímto programem pokračovat i v době uzavření muzea. Ačkoliv se nemůžete vydat do muzea, můžete se vydat k muzea a nahlédnout okny.

Za okny muzea bude k vidění do Velikonoc plastika Zdánlivě sama v galaxii stínů (světlo na konci tunelu koronavirové doby) od Lubomíra Kerndla. Zajímavostí je, že plastika vynikne jak na světle, tak i za tmy či šera. Jedná se o světelnou instalaci. Pro děti to bude jistě zážitek nakukovat do muzea za tmy.

Lubomír Kerndl tvoří dřevěné skulptury, nefigurální malby, věnuje se grafickému designu. Můžete se s ním setkat například v Galerii Čertův ocas (Mohelno). Je totiž kurátorem této galerie. A co říká a svém díle?

„Může to být žena, dívka, kometa, cokoliv ženského rodu, tedy i doba. Je v tom hodně symboliky, jak je v surrealismu typické, najdeme zde nesourodé prvky tvořící společnou kompozici a je na divákovi, co v tom vše uvidí."

Umění za oknem je lepší než umění v počítačovém okně! Přijďte se podívat a zjistit, co vidíte. Třeba je to opravdu světlo na konci tunelu koronavirové doby.

Na další týdny chystáme K muzeu za Valdštejny či za perníkářským kabátem.

Eva Novotná, Muzeum Vysočiny Třebíč