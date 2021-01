Ježíšek naděloval ve Vrátkách

Čtenář reportér





Předčasný Ježíšek zavítal do Vrátek v Třebíči už před Štědrým dnem. Přinesl nový kávovar do terapeutické kavárny Moravia a tiskárnu do pekárny.

Ježíšek naděloval ve Vrátkách | Foto: Irena Rybníčková