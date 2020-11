I v této nelehké době, kdy republiku trápí pandemie nemoci Covid 19, se náš Sbor dobrovolných hasičů rozhodl, že hromadně daruje krev na transfúzní stanici v Třebíči.

Jaroměřičtí hasiči pomáhají. Daruj krev, daruješ život | Foto: Archiv SDH Jaroměřice nad Rokytnou

Akce proběhla dne 27. října 2020 a zúčastnilo se jí dvanáct dárců. Původně mělo být ještě o jednoho víc, ale vstoupili do toho pracovní povinnosti. Co považuji za velmi důležité a povzbuzující, že se mezi námi našli čtyři prvodárci, z toho jeden ročník narození 1973 (Vašku díky). Jen pro zajímavost nejmladšímu dárci bylo 27 let a nejstaršímu 48 let.