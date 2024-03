V Jaroměřicích nad Rokytnou uspořádali ve spolupráci s pěveckým kroužkem Skřivánci ze Základní školy Otokara Březny vynášení Morany a vítání jara. Symbol zimy skončil v řece Rokytná.

Vítání jara a vynášení Morany v Jaroměřicích nad Rokytnou. | Foto: Zbyněk Hobza

Akce se konala minulou neděli. Děti a rodiče vyšly z náměstí. Šlo o dlouhý zpívající průvod dětí, rodičů, prarodičů, diváků i psů. Čítal kolem stovky lidí. Had se rozvinul podél zámecké zdi a došel do zámeckého parku k dřevěnému mostu. Tam byla Morana vhozena do vod řeky Rokytné.

Velikonoční zajíci i barevná vejce. V mateřince v Třebíči děti tvořily

Z hygienických důvodů bylo do vody vhozeno jen několik věnečků z čerstvých vrbových proutků. Poté ještě všichni zazpívali pár písniček. Děti dostaly od pracovnic z místního kulturního střediska drobné dárečky. Poté se všichni rozešli.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Další třebíčský most je neprůjezdný.