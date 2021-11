Jako ve StarDance. Mladí tanečníci to rozjeli v Brodě. Mrkněte do fotogalerie

Čtenář reportér Čtenář

Taneční sezóna je v plném proudu. Je to událost, kdy dívky a dámy se oblečou do nádherných rób a mládenci a pánové do společenských obleků. V Havlíčkově Brodě pořádá taneční škola Trend J+M+Š Černých pravidelně taneční kurzy. Podívejte se na jeden z nich zachycený objektivelm pana Jaroslava Loskota. Za povedené snímky děkujeme.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Základní kurzy tance a společenské výchovy školy TŠ Trend J+M+Š Černých v Havlíčkově Brodě. | Foto: Jaroslav Loskot