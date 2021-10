Na konci září jsme si připomněli padesáté výročí úmrtí básníka Bohuslava Reynka, který žil v petrkovském zámku. Pojďte se i vy prostřednictvím snímků Kristýny Schejbalové z Havlíčkova Brodu podívat, jak to tam ještě donedávna vypadalo. Za poskytnutí fotografií autorce děkujeme.

Zámek v Petrkově | Foto: Kristýna Schejbalová

Zámek v současné době patří státu, nyní s ním má právo hospodařit Památník národního písemnictví. Mělo by zde vzniknout muzeum česko-francouzské literatury. "Do zámku jsem se dostala díky povolení tehdejší majitelky a básníkovy vnučky Veroniky Reynkové. Bylo to těsně předtím, než ho předali novému majiteli. Moc děkuji za to, že jsem mohla nahlédnout do zdí domu, kde žil a tvořil jeden z významných umělců naší země," říká k tomu Kristýna Schejbalová.