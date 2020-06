Na naší škole si žáci v minulých letech zkusili vytvořit několik publikací v edici Mluvte s námi, které byly složeny ze zjištěných rodinných vzpomínek pamětníků, dokumentů či jen zkazek z dob nedávných. Naposledy v loňském školním roce vydaná knížka 1914-1918.

Po celé Evropě jsou pomníky z První světové války – skoro v každé vesnici, v Třebíči hned několik. Dlouhé roky tak žáci osmých tříd Základní školy Benešova ulice Třebíč mají za úkol najít nějaký pomník. Zadání znělo - alespoň jeden vyhledej, zjistíš, co je na něm napsáno, můžeš i vyfotit, ale hlavně ho najdi a budeš u něj – neplatí hledání na internetu. Musíš si na něj sáhnout! Je to důležité. Třeba ve vesnici odkud pochází babička je na pomníčku jméno, které je podobné tvému. Zeptej se v rodině, zda náhodou nevědí, jak se Vašich rodů válka dotkla, kdo z pradědečků v ní bojoval nebo i padl. Nyní už na nic nečekej, domluv se třeba s kamarády a běž /jeď na kole…/ zdokumentovat nějaký pomník z té doby. Pozor: všimni si kolik let bylo těm chlapcům a mužům na pomníku…. Zvídaví doma možná najdou i dokumenty z té doby – fotografie, dopisy, deníky.

Poslední roky mnoho dětí tento jednoduchý úkol nesplnilo či jenom na oko odevzdalo. Teprve jejich uvěznění v koronavirových domácnostech a přirozená touha být zase spolu a venku zcela výsledky proměnilo. Zprvu měli jenom nějaký pomník najít a zdokumentovat. Světe div se, z pětapadesáti jen dva vydrželi prokrastinovat a nic nedělali. Ostatní úkol během dvou týdnů splnili, někteří našli i několik objektů, většinou v Třebíči a okolí. Vyráželi s rodiči, ve dvojicích kamarádů, ale i celé skupinky třeba na kole.

Následoval druhý úkol. Na webových stránkách Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského je už nějakou dobu interaktivní mapa pomníků vystavěných na území České republiky legionářům a vojákům padlým v První světové válce. Pokouší se oživit alespoň některé zapomenuté i neznámé lidské osudy a příběhy. Žáci dostali jednoduché další zadání. Vyfotit pomník legionářů či vojáků padlých v První světové válce. Pořízenou fotografii vložit prostřednictvím formuláře do interaktivní mapy ČR umístěné na www.1914-1918.npmk.cz. Pokud znali, připojili i související příběh či další zajímavé doplňující informace.

Doposud se nám podařilo přidat k více než tisícovce pomníčků z celé republiky devatenáct, které na interaktivní mapě ještě nebyli. Například z Třebíče, Trnavy, Ptáčova, Jinošova, Hostákova, Petrovic, Rokytnice, Pocoucova, Budkova, Horního Újezda, Skryjí, Třebenic či Štěpánovic a dalších míst. Je to úctyhodný výkon.

A vůbec k distanční či on-line výuce mimo školu přes internet. Dnešní mladí lidé jsou jako doma na sociálních sítích a tam komunikují. Ve škole, tváří v tvář /face to face…/ z nich mnohdy nedostanete slovo. Snažili jsme se jim zadávat úkoly, kde měli v dějepise formulovat své názory a postoje. Je to naprostý rozdíl než z očí do očí. Mladí lidé mají svůj názor a dokážou jej sdělit, ale jinak než my dospělí si představujeme. Důležitější než data či místa bitev je osobní prožitek a vcítění se do dané situace. I když vlastní názor byl mnohdy úsměvný, mnohdy zcela mimo historická poznání, ale byl svůj! To je cenné.

Pavel Mikoláš, učitel dějepisu /i on-line/ Základní škola Benešova ulice Třebíč