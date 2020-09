Ve čtvrtek 17. září se přes třicet členek WIN Czech sjelo z celé republiky do Brna. Čekal je zajímavý celodenní program. Při ranní kávě si vyměnily zkušenosti ze svých zaměstnání i z toho, jak strávily nouzový stav na jaře letošního roku.

Jaderné ženy se sešly v Brně | Foto: Eva Fruhwirtová

Poté se přesunuly do vily Tugendhat. Během hodiny a půl dlouhé komentované prohlídky obdivovaly skvostnou architekturu se všemi jejími detaily. Přesto, že vila je „stará“ devadesát let, svým designem, užitím racionality a nadčasovým vizionářským přístupem architekta překonala nejen svou dobu, ale i doby další. Do toho prostoru vsadil spisovatel Simon Mawer příběh brněnské židovské rodiny ve své knize Skleněný pokoj. Ačkoliv se jedná o beletrii se smyšlenými postavami, „hlavní roli“ hraje vila a její architektura.